CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова Кабміну Володимир Гройсман розповів, що в Україні щороку внаслідок пожеж гине до 2 тисяч осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через пожежі в Україні щороку гине до 2 тис. людей, - Гройсман
Прем'єр зазначив, що це жахлива статистика
Фото: rbc.ua
"Ми маємо жахливу статистику. На пожежах в Україні гине щороку майже 2 тис. осіб. Це дуже великі втрати. Найголовніше, щоб ми в рамках реформи ДержНС все ж робили кроки, які б давали можливість людям бути більш обачними, щоб ніхто не грав з вогнем і не відбувалося таких жахливих трагедій", - розповів Гройсман під час відвідування Державної пожежно-рятувальної частини, інформує "112 Україна".
Нагадаємо, що внаслідок пожежі в 11-поверховому будинку в Одесі загинула багатодітна родина.
Нещодавно у Харкові виникла пожежа на території колишнього шкірзаводу: вогонь спалахнув у будівлі котельні. В результаті пожежі двоє осіб загинули.
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