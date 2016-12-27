Через пожежі в Україні щороку гине до 2 тис. людей, - Гройсман

Голова Кабміну Володимир Гройсман розповів, що в Україні щороку внаслідок пожеж гине до 2 тисяч осіб.

"Ми маємо жахливу статистику. На пожежах в Україні гине щороку майже 2 тис. осіб. Це дуже великі втрати. Найголовніше, щоб ми в рамках реформи ДержНС все ж робили кроки, які б давали можливість людям бути більш обачними, щоб ніхто не грав з вогнем і не відбувалося таких жахливих трагедій", - розповів Гройсман під час відвідування Державної пожежно-рятувальної частини, інформує "112 Україна".

Нагадаємо, що внаслідок пожежі в 11-поверховому будинку в Одесі загинула багатодітна родина.

Нещодавно у Харкові виникла пожежа на території колишнього шкірзаводу: вогонь спалахнув у будівлі котельні. В результаті пожежі двоє осіб загинули.