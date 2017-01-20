Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Києві вночі на Деміївсьокому ринку внаслідок пожежі згоріли вісім кіосків, - ФОТО

Жертв і постраждалих немає
На Деміївському ринку в Голосіївському районі Києва сталася пожежа.
В Києві вночі на Деміївсьокому ринку внаслідок пожежі згоріли вісім кіосків, - ФОТО Фото:dsns.gov.ua

"20 січня о 2:32 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ізюмській, що в Голосіївському районі столиці. Пожежники, які прибули за викликом, встановили, що на площі близько 200 кв. м горять кіоски, розташовані в торговому ряду", - повідомляють на сайті ДСНС.

О 3:31 пожежу на площі 250 кв. м була локалізовано, а о 4:16 - ліквідовано.

В результаті пошкоджено вісім торгових кіосків з будівельними і промисловими товарами.

Жертв і постраждалих немає.

Причини займання встановлюють правоохоронці.

Фото:dsns.gov.ua

Зазначимо, голова Кабміну Володимир Гройсман розповів, що в Україні щороку внаслідок пожеж гине до 2 тисяч осіб.

Нагадаємо, КП "Київський метрополітен" закрив станції "Чернігівська" та "Лісова" через пожежу на секонд-хенді.

На місці пожежі  рятувальники виявили тіло жінки.

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat