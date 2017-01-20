В Києві вночі на Деміївсьокому ринку внаслідок пожежі згоріли вісім кіосків, - ФОТО
"20 січня о 2:32 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ізюмській, що в Голосіївському районі столиці. Пожежники, які прибули за викликом, встановили, що на площі близько 200 кв. м горять кіоски, розташовані в торговому ряду", - повідомляють на сайті ДСНС.
О 3:31 пожежу на площі 250 кв. м була локалізовано, а о 4:16 - ліквідовано.
В результаті пошкоджено вісім торгових кіосків з будівельними і промисловими товарами.
Жертв і постраждалих немає.
Причини займання встановлюють правоохоронці.
Зазначимо, голова Кабміну Володимир Гройсман розповів, що в Україні щороку внаслідок пожеж гине до 2 тисяч осіб.
Нагадаємо, КП "Київський метрополітен" закрив станції "Чернігівська" та "Лісова" через пожежу на секонд-хенді.
На місці пожежі рятувальники виявили тіло жінки.
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