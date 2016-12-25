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На місці пожежі у Києві на ринку "Даринка" рятувальники виявили тіло жінки

Роботи з ліквідації пожежі ще ведуться
На місці пожежі на "Даринку" у Києві рятувальники виявили тіло жінки.
На місці пожежі у Києві на ринку "Даринка" рятувальники виявили тіло жінки Фото:112.ua

"Під час гасіння пожежі і розбору згорілих конструкцій в туалеті, як і повідомляли свідки, було виявлено сильно обгоріле тіло жінки. Тіло ще перебуває там, тому що роботи з ліквідації пожежі ще ведуться. Остаточну інформацію про кількість жертв ми зможемо повідомити тільки після повної ліквідації пожежі", - повідомила речник ГУ ДержНС в м. Києві Світлана Водолага в ефірі телеканалу "112 Україна".

Зараз на місці події працює 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 92 людини особового складу підрозділів ГУ ДержНС України в м. Києві.

Фото:112.ua

Нагадаємо, КП "Київський метрополітен" закрив станції "Чернігівська" та "Лісова" через пожежу на секонд-хенді.

Напередодні у Харкові виникла пожежа на території колишнього шкірзаводу: вогонь спалахнув у будівлі котельні. В результаті пожежі двоє осіб загинули

 
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25 12 2016 15:18
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