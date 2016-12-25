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У Києві загорівся ринок, через пожежу закрили дві станції метро

Вогонь перекинувся на автомобільну стоянку
КП "Київський метрополітен" закрив станції "Чернігівська" та "Лісова" через пожежу на секонд-хенді.
У Києві загорівся ринок, через пожежу закрили дві станції метро Фото:i.lb.ua

"Увага! Через пожежу біля території метрополітену в районі Даринку станції "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинено. Потяги курсують тільки до "Дарниці", - повідомляє Facebook-сторінка підземки.

 

Біля станції метро "Лісова" у Києві (кінцева "червоної" вітки) загорівся ринок секонд-хенду. Вогонь перекинувся на автомобільну стоянку, - інформує LB.ua з посиланням на депутата Київської міської ради Михайла Будилів ("Свобода"), який перебуває на місці пожежі.

За його словами, пожежа виникла близько 12:00 з боку вулиці Мурманської.

На місці працюють пожежники, яким вдалося локалізувати загоряння. Станція метро "Лісова" і сусідня "Чернігівська" закриті для пасажирів, їх висаджують на "Дарниці".

Нагадаємо, напередодні у Харкові виникла пожежа на території колишнього шкірзаводу: вогонь спалахнув у будівлі котельні. В результаті пожежі двоє осіб загинули

 
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25 12 2016 13:57
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