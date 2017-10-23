CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Кільцевій дорозі в напрямку Одеської площі перед Жулянським шляхопроводом сталася масова аварія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві вантажівка протаранила маршрутку, постраждали восьмеро людей
До лікарні відвезли трьох людей, а ще п'ятьом особам надали допомогу на місці
Фото: Еспресо
Як розповіли свідки інциденту, водій маршрутки підрізав вантажівку. В результаті цього вантажний автомобіль наздогнав маршрутку і в'їхав у її задню частину. Водій, щоб уникнути великої кількості потерпілих, вивернув кермо праворуч та спричинив перекидання вантажівки.
Фото:espreso.tv
В результаті зіткнення до лікарні відвезли трьох людей, а ще п'ятьом особам надали допомогу на місці, - повідомляє Еспресо.
Фото:espreso.tv
Нагадаємо, у Харкові п'яний водій Chery влаштував масову ДТП, зіткнувшись з Geely і маршрутним автобусом.
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23 10 2017 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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