У Києві вантажівка протаранила маршрутку, постраждали восьмеро людей

До лікарні відвезли трьох людей, а ще п'ятьом особам надали допомогу на місці

На Кільцевій дорозі в напрямку Одеської площі перед Жулянським шляхопроводом сталася масова аварія.

Як розповіли свідки інциденту, водій маршрутки підрізав вантажівку. В результаті цього вантажний автомобіль наздогнав маршрутку і в'їхав у її задню частину. Водій, щоб уникнути великої кількості потерпілих, вивернув кермо праворуч та спричинив перекидання вантажівки.

Фото:espreso.tv

В результаті зіткнення до лікарні відвезли трьох людей, а ще п'ятьом особам надали допомогу на місці, - повідомляє Еспресо.

Фото:espreso.tv

Нагадаємо, у Харкові п'яний водій Chery влаштував масову ДТП, зіткнувшись з Geely і маршрутним автобусом.