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У Києві вантажівка протаранила маршрутку, постраждали восьмеро людей

До лікарні відвезли трьох людей, а ще п'ятьом особам надали допомогу на місці
На Кільцевій дорозі в напрямку Одеської площі перед Жулянським шляхопроводом сталася масова аварія.
У Києві вантажівка протаранила маршрутку, постраждали восьмеро людей Фото: Еспресо

Як розповіли свідки інциденту, водій маршрутки підрізав вантажівку. В результаті цього вантажний автомобіль наздогнав маршрутку і в'їхав у її задню частину. Водій, щоб уникнути великої кількості потерпілих, вивернув кермо праворуч та спричинив перекидання вантажівки.

Фото:espreso.tv

В результаті зіткнення до лікарні відвезли трьох людей, а ще п'ятьом особам надали допомогу на місці, -  повідомляє Еспресо.

Фото:espreso.tv

Нагадаємо, у Харкові п'яний водій Chery влаштував масову ДТП, зіткнувшись з Geely і маршрутним автобусом.

 
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23 10 2017 10:40
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