У Києві від ботулізму померла жінка

Жінка померла в лікарні, не дивлячись на введення їй спеціальної сироватки

У Києві після захворювання ботулізмом померла жінка.

Жінка, ймовірно, 26 травня вживала в'ялену плотву, виловлену в Десні. Приготовлена вона була в домашніх умовах в квітні поточного року. За медичною допомогою потерпіла звернулася 27 травня, тоді ж її госпіталізували до Олександрівської лікарні з діагнозом "ботулізм клінічно". У той же день їй ввели сироватку проти ботулізму, однак жінка померла.

"Залишки рибної продукції утилізовані родичем хворої", - повідомляє прес-центр столичного управління Держпродспоживслужби.

Напередодні у Харківській області 30 квітня зафіксовано перший випадок ботулізму в 2018 році.

Харчовий ботулізм – захворювання, обумовлене споживанням продуктів, які містять ботулотоксин, який має високу ступінь токсичності для людини. Споживаючи продукт, практично неможливо визначити наявність у ньому ботулотоксину, оскільки він не має кольору, смаку, запаху.

Захворювання виникає тоді, коли створюються особливі умови для розмноження збудника ботулізму і утворення токсину. Це насамперед відсутність доступу повітря (такі умови створюються при консервуванні продуктів, копченні рибних, м'ясних продуктів, забруднених збудником ботулізму) і температура від +15 до +37 градусів, якщо ж вона нижча, життєдіяльність його різко гальмується, і при температурі 0 градусів мікроб не розмножується, токсин не виділяється.

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