Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Упродовж останнього тижня в Україні продовжують реєструватися випадки захворювання людей на ботулізм. Здебільшого випадки пов’язані з вживанням рибної продукції. За даними Держспоживслужби, ботулізм було зафіксовано у мешканки села Нікольське Полтавської області та жительки міста Дніпрорудне Запорізької області. Окрім того, у Сумській області від ботулізму помер 38-річний чоловік, який напередодні також споживав в'ялену рибу. Непроста ситуація склалася в столиці. Наприкінці травня у Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва. Здавалося би, чому така рідкісна хвороба наводить такий жах на людей?

Що кажуть у МОЗ?

Не відразу змогла відповісти на це запитання в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Однак, згодом пояснення журналісти та громадяни таки отримали. За інформацію Міністерства охорони здоров’я, в Україні на сьогодні немає препаратів для специфічного лікування ботулізму.

"Така ситуація пов'язана з тим, що у 2014 році закінчилася дія сертифікату про державну реєстрацію Сироватки протиботулінічної типів А, В, E кінської очищеної концентрованої рідкої, і до цього часу від заявника - юридичної або фізичної особи, яка відповідає за ефективність, якість та безпеку лікарського засобу не надходили документи для процедури реєстрації/перереєстрації цього лікарського засобу", - пояснюють в МОЗ.

"МОЗ України неодноразово зверталось до потенційних заявників та виробників згаданих препаратів щодо можливості ініціації державної реєстрації препаратів на території України. Однак, відповідно до чинного законодавства України, ні Міністерство, ні структурні підрозділи з питань охорони здоров'я не можуть закуповувати ці лікарські засоби, допоки вони не будуть зареєстровані.

Тому наразі єдиний легальний шлях - закупити необхідні препарати через міжнародні організації. Препарати при перевезені будуть зберігатися в належних умовах, мати усі необхідні сертифікати і будуть якісними", - інформують в міністерстві.

"Враховуючи загострення епідемічної ситуації та відсутність зареєстрованих лікарських засобів для здійснення невідкладних заходів з профілактики та лікування ботулізму МОЗ України звернулося до міжнародних організацій з проханням надати гуманітарну допомогу у медичних імунобіологічних препаратах. За можливості, необхідні препарати будуть поставлені у найкоротші терміни".

Разом з тим, у МОЗ заявили, що підготували розрахунки до бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності (дифтерія, сказ, правець, ботулізм, малярія)». Відтак, після внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» стане можливим закупити необхідні для лікування цих захворювань лікарські засоби.

Поки українці не отримали сироватки для лікування цієї небезпечної інфекції, команда iPress.ua проконсультувалася в лікаря-інфекціоніста Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Орфіна Андрія Ярославовича, як виявити ботулізм та, що потрібно робити в першу чергу при захворюванні.



Андрій Орфін



Які перші симптоми ботулізму?

"Ботулізм часто починається як просте отруєння неякісними харчовими продуктами. Спершу в людини проявляється нудота, а згодом блювання. Може бути діарея. Через два-три дні стан помітно погіршується. Наростає загальна слабкість, сухість в роті, порушення зору у вигляді пилини, мерехтіння мушок, сітки перед очима, двоїння. Якщо пацієнт не звертається в лікарню, то стан його погіршується. Розвиваються такі розлади як порушення ковтання. Спочатку пацієнту важко ковтати тверду їжу, а згодом навіть воду. Здуття живота, запор, параліч кишечника, тобто люди не можуть випорожнитися. Якщо людина далі вперто сидить вдома, то в неї розвивається параліч сечового міхура. Врешті-решт, якщо взагалі не звертатися до лікарів, то розвивається параліч дихальної мускулатури, міжреберних м’язів, діафрагми. Людина просто не може вдихнути повітря. У важких випадках може навіть бути параліч серця.

Основних є три симптоми: 1) диплопія – це двоїння в очах, 2) дизартрія – зміна голосу, у нездорових стає гугнявий голос, тому що є параліч м’якого піднебіння, 3) дисфагія – неможливість ковтати.

Часто пацієнти помилково звертаються до офтальмологів. Ті їм кажуть, що в них зниження гостроти зору і виписують окуляри. Впродовж двох днів нічого не змінюється і пацієнти перестають ковтати та ідуть до невропатологів. Невропатологи їм лікуються міастенію та ще мільйон хвороб, а тоді вже хтось придумує діагноз ботулізм", - говорить лікар Андрій Ярославович.



Фото: saitoboli.ru

Чи можна вилікувати ботулізм в домашніх умовах?

"Мало того, що людина вдома нічого не може зробити, так вона ще не розуміє, що в неї ботулізм. Деякі люди, які надходять на лікування, не до кінця розуміють, що в них ботулізм. Умовно кажучи, в перший день з’їв тушонку і вирвало, але люди думають, що перейде. Далі настає слабість – ну отруївся, також перейде. Коли люди надходять до лікарні, то це вже здебільшого складні випадки. Наприклад, не можуть ковтати. Буває, що дехто навіть воду не може ковтати. Вдома нічого неможливо зробити. Хіба прийняти ентеросорбенти, або вугілля, якщо нічого іншого немає. Клізму краще не робити та їхати до лікарні.

Основні три процедури, які ми робимо в першу чергу – це промивання шлунку, висока очисна клізма та введення протиботулінічної сироватки. Тривалість лікування є індивідуальною та залежить від багатьох факторів. До прикладу, скільки пацієнт спожив інфікованого продукту. Тобто хтось може з’їсти токсину зовсім трішки, а дехто більшу дозу. Є легка форма ботулізму, середньої важкості та складна. Від того і залежить тривалість лікування та вираженість клінічних симптомів. Залежить також все від віку пацієнта, супутні патології хвороби, серцево-судинної системи, дихальної. Також залежить лікування від того, наскільки пацієнт соціально адаптований: чи він наркоман або ж алкоголік, чи нормальна соціально адаптована людина. Конкретних меж, що пацієнт повинен бути на стаціонарі 5 чи 10 днів немає. У середньому пацієнти лежать не менше двох тижнів. Основне попередження захворювання – це нормальне приготування домашніх консервованих продуктів. Їх потрібно нормально стерилізувати, обробляти та дотримуватися технології приготування", - переконує медик.



Фото: racion.net

Чому люди хворіють ботулізмом після вживання риби?

"Риба живе у воді, де є мул. Спори ботулізму можуть бути в ґрунті, воді, стічних водах та мулі. Риба їсть водорості і таким чином заковтує цей мул, а спори ботулізму потрапляють в кишечник риби. Далі рибу виловлюють та висушують. Ті, хто гарно вичищає нутрощі, то мають менші ризики захворювання. Хто ж не витягає кишки, а просто висушує рибу, наштовхує себе на небезпеку. У кишечнику є анеробні умови, тобто без повітря. Це прекрасне середовище для вирощування збудника ботулізму і вироблення токсину. Тим паче, що ми не сушимо рибу за температури навколишнього середовища. Здебільшого рибу повісять, де якнайтепліше. Свого роду робиться ефект термостату, де збудник почуває себе комфортно, починає розмножувати та виділяти токсини. Багато хто їсть ті "бебухи" висушені.

Шукати винних складною. Потрібно ставити питання, хто допустив ту рибу до продажу. Є певні стандарти виготовлення і певні санстанції повинні займатися цим. Якщо відібрали проби з кожної партії якусь кількість риб, то можна було б щось знайти. Той, хто виловлює рибу, він виловив її, висушив та й продав. Тут вже органи контролю мали би трішки рухатися. У нас же ніхто не контролює. Як можна було пустити погану рибу в такий супермаркет як "Ашан"? Це ж міжнародна мережа. Риба надійшла з ліцензіями, а отже була нормальна, тому, які претензії до виробника?

Ботулізм – це харчова токсикоінфекція. Нею можна заразитися тільки споживаючи інфіковані продукти. Є важлива одна умова: ті продукти мають бути приготовлені без кисню. Тобто консерва, в’ялена риба, мед. Основною причиною ботулізму в дітей є мед. Коли мед дістають з вуликів, то там можуть потрапити різні спори ботулізму. Грубо кажучи, у меді повітря немає, хоча візуально здається, що є деякі бульбашки. Однак від людини до людини ботулізм не може перейти", - запевняє інфекціоніст.



Фото: likar.info

Що нейтралізує токсини ботулізму?

"Термічна обробка принципі нейтралізує токсин ботулізму. Вона має бути тривала та адекватна. Тобто та ж тушонка та риба повинні бути термічно оброблені. Не так, що ви приготували гарнір і зверху накидали тушонки, перемішавши її на гарячій посудині та з’їли. Температура повинна бути висока і обробка повинна тривати 15-20 хвилин. Перед тим, як ви консервуєте гриби, овочі та все інше, що росте на землі, де є збудники ботулізму, їх треба як мінімум добре вимити.

Лікуємо людей симптоматичною терапією, оскільки сироватки поки немає і, напевно, не буде. Вона, на жаль, менш дієва, але ми не можемо дати хворому померти. Промиваємо пацієнтам шлунок, робимо клізму та капаємо два-три літри антибіотикотерапії. У свою чергу сироватка блокує токсин і не дає йому зв’язатися з тканиною. Відтак, боротися з хворобою було би простіше", - заявляє лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

За словами медиків, на сьогодні хвороба непоширена тільки допори до часу. "Що бідніше живе країна та, що гірше соціально-економічне становище, тим більш поширена та хвороба. Оскільки люди доїдають запаси закручені невідомо коли, то наражають себе на небезпеку". Також лікарі радять при купівлі консервованих продуктів уважно дивитися на банку, чи кришка не здута, чи немає якихось пошкоджень. Магазинні консерви практично не можуть бути заражені спорами ботулізму, оскільки вони проходять через автоклав, де температура обробки понад 150 градусів.

Найголовніше ж при перших симптомах не баритися та мчати до лікарні. Профілактика та консультація не зможуть зашкодити здоров’ю, а виявлення ботулізму на ранній стадії посприяє якнайшвидшому лікуванню. Водночас абсолютно не рекомендовано самолікування, оскільки в домашніх умовах ботулізм побороти неможливо. У противному випадку пацієнт наштовхує себе на значно більші ризики, що ускладнить подальше лікування. Пр серйозні ботулізму говорить і те, що близько 5 міліграм може вбити населення всіє Європи.