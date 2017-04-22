CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 25 квітня, в столиці відбудеться акція "Велосипедом на роботу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві відбудеться акція "Велосипедом на роботу"
Щоб узяти участь в заході, потрібно заїхати перед роботою в Маріїнський парк і зареєструватися
Фото: luxnet.ua
Про це повідомляє Асоціація велосипедистів Києва.
Мета акції – популяризація велосипеда як виду транспорту.
Асоціація запрошує їхати в цей день на велосипеді на роботу або навчання і організовує свято зі сніданком, розіграшем подарунків і фотографуванням.
Щоб узяти участь в заході, потрібно заїхати перед роботою в Маріїнський парк. Також попередньо потрібно зареєструватися.
Активісти повідомиляють, що кількість велосипедистів в Києві щороку зростає на 10%.
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