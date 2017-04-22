Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві відбудеться акція "Велосипедом на роботу"

Щоб узяти участь в заході, потрібно заїхати перед роботою в Маріїнський парк і зареєструватися
У вівторок, 25 квітня, в столиці відбудеться акція "Велосипедом на роботу".
У Києві відбудеться акція "Велосипедом на роботу" Фото: luxnet.ua

Про це повідомляє Асоціація велосипедистів Києва.

Мета акції – популяризація велосипеда як виду транспорту.

Асоціація запрошує їхати в цей день на велосипеді на роботу або навчання і організовує свято зі сніданком, розіграшем подарунків і фотографуванням.

Щоб узяти участь в заході, потрібно заїхати перед роботою в Маріїнський парк. Також попередньо потрібно зареєструватися.

Активісти повідомиляють, що кількість велосипедистів в Києві щороку зростає на 10%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 04 2017 19:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.