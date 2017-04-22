У Києві відбудеться акція "Велосипедом на роботу"

Щоб узяти участь в заході, потрібно заїхати перед роботою в Маріїнський парк і зареєструватися

У вівторок, 25 квітня, в столиці відбудеться акція "Велосипедом на роботу".

Про це повідомляє Асоціація велосипедистів Києва.

Мета акції – популяризація велосипеда як виду транспорту.

Асоціація запрошує їхати в цей день на велосипеді на роботу або навчання і організовує свято зі сніданком, розіграшем подарунків і фотографуванням.

Щоб узяти участь в заході, потрібно заїхати перед роботою в Маріїнський парк. Також попередньо потрібно зареєструватися.

Активісти повідомиляють, що кількість велосипедистів в Києві щороку зростає на 10%.