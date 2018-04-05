У Києві впіймали шлюбного афериста, який видурив у родичів дружини $60 тисяч

На побачення кавалер приїжджав на елітних позашляховиках, які брав в оренду

Поліція Києва затримала 32-річного уродженця Молдови за підозрою в шахрайстві. Чоловік, який недавно вийшов із в'язниці, одружився з жінкою, а тоді видурив у її родичів 60 тис. доларів і зник.

"До київських правоохоронців по допомогу звернулася жінка, яка стала жертвою шахрая. За словами потерпілої, в Інтернеті вона познайомилася з молодим чоловіком, який швидко запропонував серйозні відносини і навіть шлюб. А невдовзі чоловік увійшов у довіру до її близьких і заволодів їхніми грошима. Збиток постраждалі оцінили в майже 60 тис. доларів", - повідомляють на сайті поліції.

Аферист обіцяв купити за низькими цінами для родичів дружини італійські меблі і новий позашляховик. Але отримавши готівку, він утік.

Згодом виявилося, що на рахунку афериста вже близько десяти ошуканих жінок і дівчат із Києва й інших регіонів: чоловік на сайті знайомств розмістив оголошення про пошуки дружини, і охочих улаштувати особисте життя було чимало.

"На побачення кавалер приїжджав на елітних позашляховиках, які брав в оренду на кілька днів. Крім того, апартаменти для зустрічей винаймав у будинках і називався впливовою людиною. Коли відносини переходили в спільне проживання, шахрай починав оббирати або саму жінку, або її рідних. Для цього пропонував вирішити серйозні питання за гроші", - повідомляє поліція.

Також з'ясувалося, що кілька років тому у Волинській області він також обманював людей: дівчатам пропонував одруження, іншим - вирішити різні проблеми, а потім зникав із грошима. Тоді шахрай називав себе можновладним правоохоронцем, на зустрічі приїжджав у форменому одязі і показував фіктивне службове посвідчення.

У 2013 році суд визнав його винним у шахрайстві і засудив до восьми років в'язниці. Але через чотири роки чоловік вийшов на волю й узявся за старе.

Слідчі продовжують розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, і встановлюють усіх постраждалих від дій зловмисника. Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Встановлено також, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку за запитом кримінальної поліції Молдови за скоєння шахрайства в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, у Рівненській області поліція затримала кількох людей, які видавали себе за правоохоронців.