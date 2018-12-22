CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві після анонімного повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу правоохоронці евакуювали близько 2 тисяч громадян.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві з Центрального вокзалу евакуювали 2 тисячі громадян через анонімне "мінування"
Після перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили
Фото: ukrinform.ua
Після перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили, повідомляє "Громадське".
Повідомлення про мінування надійшло на спецлінію 102 о 18:30 від аноніма. На місці працювали спеціалісти усіх профільних служб та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.
"Перевірка завершена, небезпечних предметів чи вибухових речовин не виявлено. На момент перевірки евакуйовували близько 2000 тисяч осіб".
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування.
Нагадаємо, делегація ПРООН спільно з міжнародними партнерами, Halo-Ukraine, FSD та DDG презентували програму розмінування Донецької області.
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22 12 2018 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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