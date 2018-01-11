Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На столичних вокзалах вибухівку не знайшли

Поліція шукає псевдомінера
Київська поліція не знайшла небезпечних предметів на залізничному вокзалі і автовокзалі столиці.
На столичних вокзалах вибухівку не знайшли Фото: unian.net

"Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу та автовокзалу не підтвердилася: небезпечних предметів не виявлено. Поліція шукає псевдомінера", – повідомили в поліції Києва.

Нагадаємо, в Києві у четвер, 1 листопада, евакуювали залізничний вокзал через повідомлення про мінування. Згодом зловмисник повідомив також про мінування центрального автовокзалу. За словами правоохоронців, він вимагав 250 тис. грн за незадіяння вибухових пристроїв.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2018 22:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.