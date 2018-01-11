CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївська поліція не знайшла небезпечних предметів на залізничному вокзалі і автовокзалі столиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На столичних вокзалах вибухівку не знайшли
Поліція шукає псевдомінера
Фото: unian.net
"Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу та автовокзалу не підтвердилася: небезпечних предметів не виявлено. Поліція шукає псевдомінера", – повідомили в поліції Києва.
Нагадаємо, в Києві у четвер, 1 листопада, евакуювали залізничний вокзал через повідомлення про мінування. Згодом зловмисник повідомив також про мінування центрального автовокзалу. За словами правоохоронців, він вимагав 250 тис. грн за незадіяння вибухових пристроїв.
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01 11 2018 22:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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