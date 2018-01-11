CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗловмисник, що повідомив про мінування столичного залізничного вокзалу та центрального автовокзалу, вимагає 250 тисяч гривень за незадіяння вибухових пристроїв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правоохоронці шукають бомбу на центральному автовокзалі Києва: зловмисник вимагає 200 тисяч гривень
На залізничному вокзалі вибухівки поки не виявили
Фото: gettyimages.com
Про це розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало, пише "Українська правда".
"Близько години тому надійшли повідомлення про мінування центрального автовокзалу і столичного залізничного вокзалу. На місце прибули вибухотехніки та кінологи. Людей евакуювали", – сказав він.
Тракало додав, що зловмисник вимагає 250 тис. грн, при отриманні яких обіцяє "не задіювати вибохові пристрої".
Станом на 20:45 вибухівки на залізничному вокзалі не виявили.
На автовокзалі спеціалісти продовжують пошуки.
Нагадаємо, в Києві евакуювали Південний вокзал через повідомлення про мінування.
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01 11 2018 21:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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