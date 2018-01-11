Правоохоронці шукають бомбу на центральному автовокзалі Києва: зловмисник вимагає 200 тисяч гривень

На залізничному вокзалі вибухівки поки не виявили

Зловмисник, що повідомив про мінування столичного залізничного вокзалу та центрального автовокзалу, вимагає 250 тисяч гривень за незадіяння вибухових пристроїв.

Про це розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало, пише "Українська правда".

"Близько години тому надійшли повідомлення про мінування центрального автовокзалу і столичного залізничного вокзалу. На місце прибули вибухотехніки та кінологи. Людей евакуювали", – сказав він.

Тракало додав, що зловмисник вимагає 250 тис. грн, при отриманні яких обіцяє "не задіювати вибохові пристрої".

Станом на 20:45 вибухівки на залізничному вокзалі не виявили.

На автовокзалі спеціалісти продовжують пошуки.

Нагадаємо, в Києві евакуювали Південний вокзал через повідомлення про мінування.