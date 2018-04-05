У Києві зафіксували температурний рекорд
Як повідомляють в обсерваторії, після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,2°С, що на 1,4°С вище попереднього максимуму 1934 року.
Середньодобова температура також перевищила на 0,8°С історичне значення того ж 1934 року. Вона становила +22,8°С.
Ніч на 4 травня виявилася найтеплішою з 1881 року у столиці. Стовпчик термометра не опустився нижче +15,3°С, що на 0,8°С тепліше, ніж це було у 1934 році.
"Кліматологи обсерваторії інформують, що за 137 років регулярних метеорологічних спостережень у столиці було 11 років, коли максимальна температура повітря жодного дня не перевищувала 30-градусну відмітку. На жаль, глобальне потепління триває і нам потрібно готуватись до спекотного літа", – зазначили в обсерваторії.
У ДСНС попереджають, що 4-5 травня на всій території країни переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, в останній день квітня у французькій Нормандії випав сніг.
У префектурі Фукуй на узбережжі Японського моря вперше за останні 17 років у квітні випав сніг.
У Кенії щонайменше 100 людей загинули через зливи, які тривали весь квітень.
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