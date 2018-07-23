У Києві затримали поляка, який убив чоловіка і напав з ножем на жінку
За інформацією правоохоронців, вночі на вул. Гната Хоткевича, що в Деснянському районі столиці, було виявлено тіло чоловіка з множинними ножовими пораненнями. Прибула на місце слідчо-оперативна група при перевірці матеріалів з камер спостереження змогла встановити прикмети причетного до злочину чоловіка і почати розшук, повідомляє прес-служба столичного ГУ НП.
Незабаром після цього підозрюваний був виявлений на Двінській вулиці, де напав з ножем на жінку. Під час затримання він напав на співробітників поліції, у зв'язку з чим правоохоронцям довелося застосувати зброю. Зловмисник, громадянин Польщі 1989 року народження, був госпіталізований з вогнепальним пораненням ноги.
На даний момент розпочато кримінальне провадження за статтями "Умисне вбивство", "Замах на вбивство" і "Замах на життя співробітника правоохоронного органу".
Нагадаємо, в Одесі вночі на розі вулиць Дерибасівська і Преображенська чоловік стріляв по підлітках, які каталися на скейтах.
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