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У Києві зенітна установка "Бук" врізалася у будівлю бізнес-центру, - ФОТО

Військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte
На вулиці Ярославській у Києві зенітна установка "Бук", яка брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру.
У Києві зенітна установка "Бук" врізалася у будівлю бізнес-центру, - ФОТО Фото: Громадське

Техніка їхала с параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику. Про це "Громадському" повідомив очевидець події.

На фото можна побачити, що зенітна установка пошкодила фасад будівлі, від якого відкололися уламки.

Нагадаємо, що 18 серпня у Києві відбулася репетиція військового параду до Дня незалежності. Очікується, що в ньому візьмуть участь близько 4,5 тисячі військовослужбовців.

Вперше за роки незалежності на параді до Дня Незалежності братимуть участь жінки-військовослужбовці.

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18 08 2018 22:31
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