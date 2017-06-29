У київському ресторані 16 людей отруїлися суші

У Києві 16 людей госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією після вживання суші в одному з ресторанів.

Хворі перебувають на стаціонарному лікування в клінічній лікарні №4 і №9, повідомляє сайт Держспоживслужби.

Усі 16 осіб вживали суші в ресторані на вулиці Дмитрівській. Продукція, яка могла стати причиною отруєння, вилучена. Зразки продуктів харчування відправлено на дослідження.

"Станом на 18:00 28 червня підприємство ТОВ "Суші Ленд Євразія" по вул. Дмитрівській, 2а Шевченківського району, з яким пов'язані отруєння, тимчасово припинило свою діяльність. Громадянам, які вживали продукти харчування, пов'язані з цим підприємством, у разі ознак захворювання рекомендовано звертатися в лікувально-профілактичні установи", - йдеться в повідомленні.

Триває епідеміологічне розслідування випадків захворювання.

Нагадаємо, що за три місяці в Україні зареєстровано 62 випадки захворювання на ботулізм, 9 з них - зі смертельним наслідком.