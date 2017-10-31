У Лівії жертвами авіаудару стали щонайменше 15 цивільних осіб

У лівійському місті Дерна в результаті авіаудару загинуло щонайменше 15 цивільних, серед них жінки та діти.

Про це повідомляє African Independent.

За даними джерел серед медиків, поранення отримали 17 осіб. Атаки тривали близько години.

Як повідомляє AFP, одразу не було відомо, хто здійснив авіаобстріл. Військові чиновники відмовляються від коментарів.

Зазначається, що авіаудари почалися після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові провели успішну операцію із захоплення головного підозрюваного в організації нападу на американські дипломатичні установи в Бенгазі в 2012 році Мустафу аль-Імама.

Місто Дерна, що знаходиться на відстані 900 кілометрів на схід від Тріполі, було відоме як бастіон джихадистів ще до 2011 року.

Нагадаємо, 5 липня у столиці Лівії Тріполі внаслідок удару ракети на громадському пляжі п’ятеро людей загинули, в тому числі принаймні одна дитина.Ще 25 людей були поранені.