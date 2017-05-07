У Лівії внаслідок ракетної атаки на пляжі загинули п'ятеро людей Ще 25 людей були поранені

У столиці Лівії Тріполі внаслідок удару ракети на громадському пляжі п’ятеро людей загинули, в тому числі принаймні одна дитина.Ще 25 людей були поранені.

Фото: au.news.yahoo.com

Вибух стався на пляжі навпроти аеропорту Мітіга в східній частині міста, - повідомляє AFP. За словами джерела агентства, яке повідомило на умовах анонімності, ще не відомо, чи був напад на цивільних навмисним. Нагадаємо, військово-повітряні сили Єгипту завдали ударів по таборах терористів на сході Лівії біля міста Дерну.

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