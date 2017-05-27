ВПС Єгипту завдали удар по таборах терористів у Лівії

Військово-повітряні сили Єгипту завдали ударів по таборах терористів на сході Лівії біля міста Дерну.

Удар був відповіддю на атаку бойовиків в єгипетському місті Мінья, під час якої загинули 26 християн-коптів, повідомляє "112 Україна" з посиланням на Al Arabiya.

"Єгипет не буде коливатися із завданням ударів по терористичних таборах, де б вони не були розташовані - на території країни чи за її межами", – заявив у телезверненні до єгиптян президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі.

Єгипетський лідер також звернувся до президента США Дональда Трампа, висловивши надію, що той зможе виконати свою обіцянку зробити боротьбу проти тероризму своїм пріоритетом.

Нагадаємо, що в Єгипті бойовики обстріляли автобус із коптськими християнами, внаслідок чого загинули понад 20 людей.

Варто відзначити, що в квітні президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі оголосив надзвичайний стан у країні на три місяці.