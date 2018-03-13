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У Лондоні припинили фінансувати гомеопатичний центр

Тепер гомеопатію у Британії за рахунок NHS фінансують лише у Бристолі та Глазго
Головний центр гомеопатії у Лондоні більше не зможе витрачати гроші Національної служби охорони здоров'я (NHS) на суперечливу практику.
У Лондоні припинили фінансувати гомеопатичний центр Фото: NeBolet

Королівська лікарня Лондона інтегрованої медицини - колишня Королівська гомеопатична лікарня Лондона - у квітні перестане надавати гомеопатичні засоби за кошти NHS, пише "ВВС Україна".

Відмова від фінансування гомеопатії в цій лікарні - лише останній із серії подібних випадків у Британії.

Неприбуткова організація Good Thinking Society, яка проводила кампанію за припинення фінансування гомеопатії, назвала такий крок "надзвичайно важливим".

Директор проектів організації Майкл Маршалл заявив BBC: "Цей крок означає, що Лондон тепер приєднався до більшої частини країни, яка відправила гомеопатію до книг з історії".

За його словами, тепер гомеопатію у Британії за рахунок NHS фінансують лише у Бристолі та Глазго.

Нагадаємо, у 2016 році Федеральна торгова комісія (ФТК) США зобов'язала виробників гомеопатичних препаратів вказувати на ненауковість гомеопатії на упаковці.

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13 03 2018 15:07
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