У Львівську область прибули понад 300 військових НАТО

На Яворівський полігон у Львівській області прибули військові інструктори з країн-учасниць НАТО: США, Канади, Великобританії, Данії, Литви і Польщі.

В Україну прибули понад 300 військовослужбовців НАТО, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Мета їх приїзду – тренування українських бійців за програмою Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи — Україна (JMTG-U).

Протягом року тут проведуть навчання на полігоні для чотирьох підрозділів ЗСУ, а це понад 1200 солдатів і офіцерів, які мають бойовий досвід.

У підготовці українських військових буде брати участь також і бойова група 45-ї піхотної бригади Національної гвардії ЗС США (штат Оклахома), яка буде очолювати навчальний курс.

Американські колеги вестимуть навчання для 1-го механізованого батальйону 28-ї окремої механізованої бригади.

Всього з початку підготовки в 2015 році, навчання в інструкторів НАТО пройшли шість батальйонів Збройних сил України, ще три Національної гвардії. Це близько трьох тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що 2 грудня Повітряні сили Збройних Сил завершили навчальні ракетні випробування на півдні України.