У Львові директора комунального похоронного бюро викрили на хабарі розміром $4 тис

Директора львівського комунального підприємства "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг" Василя Глову затримали за підозрою в отриманні хабаря у 4 тис. дол.

"Вимагаємо об’єктивного розслідування та суворого покарання у разі, якщо вину працівника буде доведено. На службі в громади міста повинні працювати чесні люди", – заявив в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Водночас видання "Форпост" повідомило, що сьогодні працівники управління протидії злочинності у сфері економіки Львівщини також затримали на хабарі директора "Личаківського цвинтаря" Михайла Нагая.

Нагадаємо, 25 квітня керівника відділення - заступницю начальника об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС Львівської області затримали за хабарництво.