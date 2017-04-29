CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДиректора львівського комунального підприємства "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг" Василя Глову затримали за підозрою в отриманні хабаря у 4 тис. дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові директора комунального похоронного бюро викрили на хабарі розміром $4 тис
У Львівській міськраді вимагають об’єктивного розслідування
Фото: ullica.ru
"Вимагаємо об’єктивного розслідування та суворого покарання у разі, якщо вину працівника буде доведено. На службі в громади міста повинні працювати чесні люди", – заявив в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець, повідомляє прес-служба Львівської міськради.
Водночас видання "Форпост" повідомило, що сьогодні працівники управління протидії злочинності у сфері економіки Львівщини також затримали на хабарі директора "Личаківського цвинтаря" Михайла Нагая.
Нагадаємо, 25 квітня керівника відділення - заступницю начальника об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС Львівської області затримали за хабарництво.
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