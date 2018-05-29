У Львові проводять евакуацію п'яти бізнес-центрів через повідомлення про мінування
"Сьогодні, 29 травня, близько 11:00 в поліцію надійшла інформація про замінування п'яти бізнес-центрів у Львові, розташованих на вулицях Шевченка, Промисловій, Науковій, Хмельницького та Героїв УПА", - йдеться у повідомленні на сайті поліції області.
На місця виїхали фахівці-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших профільних служб.
Правоохоронці евакуювали людей, потім обстежують офісні приміщення і прилеглі до них території. У цей час встановлюють особу аноніма, а також вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Нагадаємо, що 26 травня правоохоронні органи отримали повідомлення про замінування одного із торгово-розважальних центрів на вулиці Луговій в Оболонському районі столиці.
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