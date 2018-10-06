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У Львові вночі сталася пожежа в спорткомплексі Міноборони

Жертв та постраждалих немає
У ніч на неділю, 10 червня, рятувальники гасили пожежу в будівлі спортивного комплексу Міністерства оборони України, з будівлі сусіднього гуртожитку евакуювали 120 осіб.
У Львові вночі сталася пожежа в спорткомплексі Міноборони Фото: lviv.dsns.gov.ua

"10 червня о 02:26 у м. Львів по вул. Клепарівська, 39 у триповерховій будівлі спортивного комплексу Міністерства оборони України виникла пожежа. О 05:35 підрозділами ДержНС пожежу локалізовано на площі 4 тис. 400 м2. Жертв та постраждалих немає. Проведена евакуація 120 осіб з поруч розташованого гуртожитки", - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

До гасіння пожежі було залучено 21 од. техніки та 130 осіб особового складу ДержНС. Як повідомив спікер ДержНС у Львівській області Віталій Туронцев в ефірі телеканалу "112 Україна", пожежа була ліквідована 10 червня о 7:50.

За його словами, про причини події поки говорити зарано. У результаті пожежі було пошкоджено дах будівлі, а також 1 і 2 поверхи.

"Складність полягала в тому, що пожежа поширювався в бік гуртожитку, який знаходиться поруч і примикає до тиру і де проживають люди. У самому тирі знаходилися патрони до стрілецької зброї, а також стрілецька зброя", - сказав він.

Спікер додав, що була проведена евакуація зброї і боєприпасів.

Нагадаємо, що пожежу у зоні відчуження локалізували на загальній площі близько 2 га.

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10 06 2018 11:19
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