У Львові заступника начальника митниці спіймали на хабарі Митник "погорів" на хабарі у $5 тис

У четвер, 19 січня, співробітники військової прокуратури Західного регіону разом з управлінням захисту економіки ГУ Нацполіції у Львівській області затримали на хабарі т.в.о. заступника голови Львівської митниці ДФС Юрія Борисова.

Фото: vl.sfs.gov.ua

Таку інформацію повідомляє ZAXID.NET посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. У прес-службі військової прокуратури Західного регіону виданню також підтвердили, що працівники військової прокуратури зараз працюють у приміщенні Львівської митниці. Нагадаємо, що колишніх посадовців Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області засуджено до п'яти років позбавлення волі за хабарі. На початку грудня 2016 рокуспівробітники військової прокуратури затримали начальника управління житлового господарства Львівської міської ради Юрія Гольця за підозрою в отриманні хабара розміром 80 тис грн.

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