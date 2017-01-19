CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 19 січня, співробітники військової прокуратури Західного регіону разом з управлінням захисту економіки ГУ Нацполіції у Львівській області затримали на хабарі т.в.о. заступника голови Львівської митниці ДФС Юрія Борисова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові заступника начальника митниці спіймали на хабарі
Митник "погорів" на хабарі у $5 тис
Фото: vl.sfs.gov.ua
Таку інформацію повідомляє ZAXID.NET посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.
У прес-службі військової прокуратури Західного регіону виданню також підтвердили, що працівники військової прокуратури зараз працюють у приміщенні Львівської митниці.
Нагадаємо, що колишніх посадовців Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області засуджено до п'яти років позбавлення волі за хабарі.
На початку грудня 2016 рокуспівробітники військової прокуратури затримали начальника управління житлового господарства Львівської міської ради Юрія Гольця за підозрою в отриманні хабара розміром 80 тис грн.
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