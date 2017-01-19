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У Львові заступника начальника митниці спіймали на хабарі

Митник "погорів" на хабарі у $5 тис
У четвер, 19 січня, співробітники військової прокуратури Західного регіону разом з управлінням захисту економіки ГУ Нацполіції у Львівській області затримали на хабарі т.в.о. заступника голови Львівської митниці ДФС Юрія Борисова.
У Львові заступника начальника митниці спіймали на хабарі Фото: vl.sfs.gov.ua

Таку інформацію повідомляє ZAXID.NET посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

У прес-службі військової прокуратури Західного регіону виданню також підтвердили, що працівники військової прокуратури зараз працюють у приміщенні Львівської митниці.

Нагадаємо, що колишніх посадовців Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області засуджено до п'яти років позбавлення волі за хабарі.

На початку грудня 2016 рокуспівробітники військової прокуратури затримали начальника управління житлового господарства Львівської міської ради Юрія Гольця за підозрою в отриманні хабара розміром 80 тис грн.

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19 01 2017 17:35
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