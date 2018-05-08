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У Лисичанську вбили військового, - поліція

За попередньою інформацією, причиною вбивства стала сварка під час розпивання алкогольних напоїв
У Лисичанську (Луганська область) 3 серпня вбили військовослужбовця ЗСУ.
У Лисичанську вбили військового, - поліція Фото: ukrinform.ua

Наразі затримані троє підозрюваних, які в момент вбивства перебували в стані алкогольного сп'яніння, інформує LIGA.net, посилаючись на спікера ГУ Нацполіціі в Луганській області Тетяну Погукай.

"Вони пили разом", - повідомила Погукай.

За попередньою інформацією, причиною вбивства стала сварка під час розпивання алкогольних напоїв.

Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі внаслідок ворожих дій бойовиків, зі складу Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських отримали поранення.

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05 08 2018 16:36
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