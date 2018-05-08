CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лисичанську (Луганська область) 3 серпня вбили військовослужбовця ЗСУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лисичанську вбили військового, - поліція
За попередньою інформацією, причиною вбивства стала сварка під час розпивання алкогольних напоїв
Фото: ukrinform.ua
Наразі затримані троє підозрюваних, які в момент вбивства перебували в стані алкогольного сп'яніння, інформує LIGA.net, посилаючись на спікера ГУ Нацполіціі в Луганській області Тетяну Погукай.
"Вони пили разом", - повідомила Погукай.
За попередньою інформацією, причиною вбивства стала сварка під час розпивання алкогольних напоїв.
Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі внаслідок ворожих дій бойовиків, зі складу Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських отримали поранення.
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