У Литві споживають найбільше алкоголю серед усіх країн світу

У Литві в 2016 році один житель в середньому спожив 16 літрів спиртного

Торік мешканці Литви випили найбільшу кількість алкоголю з-поміж усіх країн світу.

Про це повідомляє литовське інтернет-видання DELFI.

За словами директора Департаменту неінфекційних хронічних захворювань і зміцнення здорового способу життя Європейського бюро ВООЗ Гаудена Галеа, у Литві в 2016 році один житель в середньому спожив 16 літрів спиртного.

"Це, за новітніми підрахунками, робить Литву найбільшою "п’яницею" в Європі, а також найбільш питущою країною в світі", – заявив Галеа.

На другому місці розташувалася Білорусь, де на кожного мешканця припадає близько 15 літрів алкоголю на рік.

Третє місце посіла Латвія – в середньому близько 13 літрів на кожного жителя.

Польща разом з Росією розташувалися на четвертій сходинці у рейтингу з показником трохи більше 12 літрів на одну особу.