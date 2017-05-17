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У Литві споживають найбільше алкоголю серед усіх країн світу

У Литві в 2016 році один житель в середньому спожив 16 літрів спиртного
Торік мешканці Литви випили найбільшу кількість алкоголю з-поміж усіх країн світу.
У Литві споживають найбільше алкоголю серед усіх країн світу Фото: lifeforsite.ru

Про це повідомляє литовське інтернет-видання DELFI.

За словами директора Департаменту неінфекційних хронічних захворювань і зміцнення здорового способу життя Європейського бюро ВООЗ Гаудена Галеа, у Литві в 2016 році один житель в середньому спожив 16 літрів спиртного.

"Це, за новітніми підрахунками, робить Литву найбільшою "п’яницею" в Європі, а також найбільш питущою країною в світі", – заявив Галеа.

На другому місці розташувалася Білорусь, де на кожного мешканця припадає близько 15 літрів алкоголю на рік.

Третє місце посіла Латвія – в середньому близько 13 літрів на кожного жителя.

Польща разом з Росією розташувалися на четвертій сходинці у рейтингу з показником трохи більше 12 літрів на одну особу.

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