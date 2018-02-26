У Литві три людини померли через сильні морози

Ще семеро людей отримали серйозні обмороження рук і ніг

У столиці Литви внаслідок низької температури померли як мінімум три людини впродовж минулих вихідних.

Про це повідомляє The Associated Press.

За даними медиків "швидкої" Вільнюса, ще семеро людей отримали серйозні обмороження рук і ніг за останні кілька днів.

У гідрометслужбі повідомили, що в неділю і в понеділок температура впала до мінус 24 градусів за Цельсієм у центральному литовському місті Укмерге.

У той же час в Латвії вісім чоловік були доставлені в лікарню з переохолодженням та обмороженнями через сильний мороз.

Гідрометслужба Естонії прогнозує, що похолодання збережеться в Балтійському регіоні протягом тижня, в деяких областях температура впаде до мінус 29 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, в зв'язку зі зниженням температури у Києві відновили роботу пунктів обігріву.