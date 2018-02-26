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У Литві три людини померли через сильні морози

Ще семеро людей отримали серйозні обмороження рук і ніг
У столиці Литви внаслідок низької температури померли як мінімум три людини впродовж минулих вихідних.
У Литві три людини померли через сильні морози Фото: macdigger.ru

Про це повідомляє The Associated Press.

За даними медиків "швидкої" Вільнюса, ще семеро людей отримали серйозні обмороження рук і ніг за останні кілька днів.

У гідрометслужбі повідомили, що в неділю і в понеділок температура впала до мінус 24 градусів за Цельсієм у центральному литовському місті Укмерге.

У той же час в Латвії вісім чоловік були доставлені в лікарню з переохолодженням та обмороженнями через сильний мороз.

Гідрометслужба Естонії прогнозує, що похолодання збережеться в Балтійському регіоні протягом тижня, в деяких областях температура впаде до мінус 29 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, в зв'язку зі зниженням температури у Києві відновили роботу пунктів обігріву.

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26 02 2018 18:55
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