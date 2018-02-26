CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Литви внаслідок низької температури померли як мінімум три людини впродовж минулих вихідних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Литві три людини померли через сильні морози
Ще семеро людей отримали серйозні обмороження рук і ніг
Фото: macdigger.ru
Про це повідомляє The Associated Press.
За даними медиків "швидкої" Вільнюса, ще семеро людей отримали серйозні обмороження рук і ніг за останні кілька днів.
У гідрометслужбі повідомили, що в неділю і в понеділок температура впала до мінус 24 градусів за Цельсієм у центральному литовському місті Укмерге.
У той же час в Латвії вісім чоловік були доставлені в лікарню з переохолодженням та обмороженнями через сильний мороз.
Гідрометслужба Естонії прогнозує, що похолодання збережеться в Балтійському регіоні протягом тижня, в деяких областях температура впаде до мінус 29 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, в зв'язку зі зниженням температури у Києві відновили роботу пунктів обігріву.
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