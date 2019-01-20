У Малі ісламісти атакували базу ООН: загинули щонайменше 8 миротворців

Унаслідок нападу ісламістських бойовиків на півночі Малі загинули щонайменше 8 миротворців ООН, ще понад 10 дістали поранення.

Бойовики напали на базу ООН Агельхук, розташовану в 200 кілометрах від міста Кідаль в напрямку кордону з Алжиром. Зазначається, що під час атаки було вбито декількох бойовиків. Як повідомляє AFP, це вже не перший напад на базу Агельхук - у квітні 2018-го внаслідок атаки загинули двоє миротворців.

Миротворча місія ООН у Малі налічує 13 тисяч "голубих касок". Її ввели до країни в 2013 році після того, як ісламістські бойовики захопили території на півночі Малі.

Нагадаємо, що Іран заявив, що здійснена в Сирії в понеділок, 1 жовтня, ракетна атака, призвела до загибелі 40 керівників "Ісламської держави".