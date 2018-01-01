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У Марселі з автомата розстріляли чоловіка

Журналісти уточнюють, що вбивство сталося за 10 хвилин до нового року
В ніч на Новий рік у 15 окрузі Марселя чоловіка розстріляли з автоматичної зброї.
У Марселі з автомата розстріляли чоловіка Фото: ТАСС

Про це повідомляє французький сайт 20 Minutes.

Журналісти уточнюють, що вбивство сталося за 10 хвилин до нового року. 29-річний чоловік вийшов з бару та прямував до своєї машини, де його зустріли невідомі та розстріляли з автомата Калашнікова. Чоловіка забрала швидка, але пізніше повідомили, що він загинув.

Видання з посиланням на прокурора Кзавьє Тарабо стверджує, що на місці було знайдено 29 гільз, стріляли кілька людей. Регіональне видання La Provence пише про "приблизно 20 гільз калібру 7.62" та уточнює, що стріляти могла і одна людина, зараз це з'ясовується.

Загиблий був пов’язаний з кримінальним світом. Наразі немає даних про те, чи був він залучений до мережі наркотрафіку. До того у 2017 році в Марселі було скоєно 8 вбивств наркодилерів та пов’язаних з ними осіб, у департаменті Буш-дю-Рон – 12. 

Нагадаємо, 30 грудня поліція міста Вічита в американському штаті Канзас застрелила місцевого жителя Ендрю Фінча через помилкове повідомлення про захоплення заручників в його будинку.

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01 01 2018 14:26
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