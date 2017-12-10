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У Мартиненка кажуть, що НАБУ фальсифікує справи проти нього, але відмовляється передавати їх до суду

Він заявив, що в квітні цього року НАБУ гучно піарилось на його затримані та висуненні йому підозри по Східному ГЗК
Колишній депутат Микола Мартиненко звинувачує НАБУ у рекордних фальсифікаціях та відмові передавати до суду справи, де він безпідставно фігурує.
У Мартиненка кажуть, що НАБУ фальсифікує справи проти нього, але відмовляється передавати їх до суду Микола Мартиненко. Фото: ukr.lb.ua

"Пан Ситник обіцяв передати справу до суду до кінця літа. Але після вручення мені підозри справа затягується вже на 9 місяців, а загалом вона триває майже 2 роки. Там все шито білими нитками і розвалиться в будь-якому суді. Я нікуди не ховаюсь, і весь час вимагаю передати до суду справу по Східному ГЗК для розгляду по суті. Але НАБУ продовжує піаритись на згадках мого імені", - заявив Микола Мартиненко, коментуючи чергове продовження слідства у справі Східного ГЗК – тепер до січня 2018 р., повідомила прес-служба екс-депутата.

"Директор НАБУ Ситник весь час апелює до безкінечних міжнародних запитів. Це зручна "відмазка", бо мені нема чого пред'явити. В результаті НАБУ долучає як докази якісь ксерокопії (!), які були опубліковані близьким до НАБУ депутатом Лещенком ще в 2015 р. в рамках проплаченої кампанії проти мене. Доходить до маразму: НАБУ вимагало мого повторного арешту через… інтерв'ю!", - підкреслив колишній депутат.

За словами Миколи Мартиненка, у діях НАБУ/САП є лише логіка політичної боротьби і піару. "Я ще в 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандату для об'єктивного розслідування всіх фейків на мою адресу. Але отримав відверту політичну заанґажованість з боку керівництва НАБУ", - зазначив екс-нардеп.

Він наголосив, що "майже 2 роки НАБУ намагається намалювати "докази" по іншій справі – Енергоатому. Там немає навіть складу злочину - незалежна експертиза визнала, що Енергоатом отримав від контрактів з чеською "Шкодою" не збитки, а прибуток в 21 млн. грн. Ця справа є рекордсменом за тривалістю фальсифікацій з боку НАБУ. Пан Ситник став заручником своїх гучних заяв і тепер з усіх сил намагається вписати туди моє ім'я. Причому детектив Семак, який веде розслідування, також є політично заанґажованим, він працював помічником депутата Войцицької", - вказав Микола Мартиненко.

На думку екс-депутата, "фінальну крапку у брудній кампанії проти мене поставить Європейський суд з прав людини". Він також вчергове підкреслив, що організатори і виконавці його незаконного переслідування понесуть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що захист екс-депутата Миколи Мартиненка звернувся до НАБУ та САП щодо закриття кримінального провадження по так званій "справі "Енергоатома", де фігурує Микола Мартиненко.

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