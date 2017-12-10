У Мартиненка кажуть, що НАБУ фальсифікує справи проти нього, але відмовляється передавати їх до суду

Він заявив, що в квітні цього року НАБУ гучно піарилось на його затримані та висуненні йому підозри по Східному ГЗК

Колишній депутат Микола Мартиненко звинувачує НАБУ у рекордних фальсифікаціях та відмові передавати до суду справи, де він безпідставно фігурує.

"Пан Ситник обіцяв передати справу до суду до кінця літа. Але після вручення мені підозри справа затягується вже на 9 місяців, а загалом вона триває майже 2 роки. Там все шито білими нитками і розвалиться в будь-якому суді. Я нікуди не ховаюсь, і весь час вимагаю передати до суду справу по Східному ГЗК для розгляду по суті. Але НАБУ продовжує піаритись на згадках мого імені", - заявив Микола Мартиненко, коментуючи чергове продовження слідства у справі Східного ГЗК – тепер до січня 2018 р., повідомила прес-служба екс-депутата.

"Директор НАБУ Ситник весь час апелює до безкінечних міжнародних запитів. Це зручна "відмазка", бо мені нема чого пред'явити. В результаті НАБУ долучає як докази якісь ксерокопії (!), які були опубліковані близьким до НАБУ депутатом Лещенком ще в 2015 р. в рамках проплаченої кампанії проти мене. Доходить до маразму: НАБУ вимагало мого повторного арешту через… інтерв'ю!", - підкреслив колишній депутат.

За словами Миколи Мартиненка, у діях НАБУ/САП є лише логіка політичної боротьби і піару. "Я ще в 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандату для об'єктивного розслідування всіх фейків на мою адресу. Але отримав відверту політичну заанґажованість з боку керівництва НАБУ", - зазначив екс-нардеп.

Він наголосив, що "майже 2 роки НАБУ намагається намалювати "докази" по іншій справі – Енергоатому. Там немає навіть складу злочину - незалежна експертиза визнала, що Енергоатом отримав від контрактів з чеською "Шкодою" не збитки, а прибуток в 21 млн. грн. Ця справа є рекордсменом за тривалістю фальсифікацій з боку НАБУ. Пан Ситник став заручником своїх гучних заяв і тепер з усіх сил намагається вписати туди моє ім'я. Причому детектив Семак, який веде розслідування, також є політично заанґажованим, він працював помічником депутата Войцицької", - вказав Микола Мартиненко.

На думку екс-депутата, "фінальну крапку у брудній кампанії проти мене поставить Європейський суд з прав людини". Він також вчергове підкреслив, що організатори і виконавці його незаконного переслідування понесуть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що захист екс-депутата Миколи Мартиненка звернувся до НАБУ та САП щодо закриття кримінального провадження по так званій "справі "Енергоатома", де фігурує Микола Мартиненко.