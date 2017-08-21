Справа по "Енергоатому" має бути закрита: компанія отримала 21 млн грн прибутку - адвокат (ДОКУМЕНТ)

Захист екс-депутата Миколи Мартиненка звернувся до НАБУ та САП щодо закриття кримінального провадження по так званій "справі "Енергоатома", де фігурує Микола Мартиненко.

Про це з посиланням на адвоката Мартиненка - Петра Бойка повідомила прес-служба колишнього депутата.

21 серпня захист Мартиненка подав до НАБУ та САП відповідне клопотання та результати незалежної експертизи, яка встановила: розмір економічної вигоди НАЕК "Енергоатом" за результатами виконання контрактів з чеською компанією "Шкода" склав понад 21 млн. гривень.

Адвокат нагадав, що “скоро мине два роки як НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000009. З подачі самого НАБУ та окремих політично зацікавлених осіб, як то народного депутата Сергія Лещенка, ця справа згадується у медіа як «справа Мартиненка».

"За майже два роки розслідування згаданого кримінального провадження НАБУ не повідомило про підозру жодній особі", - відзначив захисник. Він вважає "маловірогідним" найбільш очевидний правовий шлях вирішення цієї "справи" - закриття кримінального провадження за ініціативи самого НАБУ за відсутності події злочину. Незважаючи на створюваний імідж принципово нового органу, бюро є плоттю від плоті старої репресивної системи правоохоронних органів. Як і раніше, система категорично не визнає власних помилок. Тим більше у справах, які мають виражений політичний характер і розпіарені як "питання честі" керівництва НАБУ".

Адвокат відзначив: "Оскільки ми не маємо можливості в правовий спосіб довести свою непричетність до вчинення злочину в суді, а презумпція невинуватості де-факто в українському суспільстві спрацьовує далеко не завжди, доведеться розслідувати справу самим".

Він повідомив, що захист "зібрав і надав незалежному експерту величезний обсяг даних. Всього було досліджено 96 документів. Частини цих документів досі немає в розпорядженні НАБУ. За два роки розслідування НАБУ не спромоглося їх одержати. Зокрема, тільки нещодавно НАБУ потурбувалося про витребування протоколів робочих нарад між посадовими особами "Енергоатому" та "Шкоди", на яких обговорювався стан виконання контрактів. Пояснення просте – зміст цих документів жодним чином не вписується у версію про заподіяння "Енергоатому" шкоди внаслідок співпраці зі «Шкодою» або про несправедливість ціни чи інших умов контрактів між "Енергоатомом" і "Шкодою".

Матеріали експертизи склали 13 томів загальним обсягом 3061 сторінка.

Адвокат наводить головні висновки експертизи:

• Контракти між "Шкодою" та "Енергатомом" укладені законно, в межах повноважень посадових осіб «Енергатому».

• Контракти виконувалися, обладнання постачалося, гроші платилися.

• Контракти були економічно доцільними і вигідними.

• Обладнання постачалося "Шкодою" "Енергоатому" на тими ж цінами, що й іншим покупцям.

• Будь-хто інший, крім посадових осіб "Енергоатому" та "Шкоди", на організацію укладання та виконання контрактів, а також на їх умови, впливу не мав.

• Розмір економічної вигоди "Енергоатому" за результатами виконання контрактів зі "Шкодою" склав не менше, ніж 21 323 606 гривень.



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Адвокат звернувся до директора НАБУ Артема Ситника "абстрагуватися від політичної та емоційної складової так званої "справи Мартиненка" і прийняти єдине правильне з правової точки зору рішення – закрити кримінальне провадження №52015000000000009 за відсутністю події злочину".