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ПОЛІТИКА

Україна спільно з американськими партнерами продовжує рух до повного руйнування монополії росії на ринку атомних технологій

18 грудня 2023, 08:22
Україна спільно з американськими партнерами продовжує рух до повного руйнування монополії росії на ринку атомних технологій
Фото: Укрінформ
"Енергоатом" та Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для Хмельницької АЕС.

Президент  ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблоку №5 Хмельницької АЕС. Він  будуватиметься за американською технологією АР1000.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики України.

"Таких реакторів не було в Україні, їх немає на пострадянському просторі, поки немає в Європі. Це - одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення", – підкреслив міністр енергетики України Герман Галущенко, який був присутній при підписанні угоди.

Він додав, що підписанням цих домовленостей Україна продовжує свій повний відхід від радянсько-російських технологій в атомній енергетиці, а також посилює співпрацю у цьому напрямку з американськими партнерами.

"Ця угода має фундаментальне значення для енергетичної безпеки України, адже АР1000 – це дуже надійна технологія", – зауважив президент Westinghouse Патрік Фрагман. – "Сьогодні п’ять блоків АР1000 експлуатуються у світі, зокрема в США та Китаї, ще п’ять – майже готові до пуску. Польща і Болгарія зацікавлені у будівництві таких реакторів, так само як низка інших країн".

Загалом, відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та укладених між ДП "НАЕК Енергоатом" та американською компанією Westinghouse Electric Company меморандумів, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000. Перші два з них будуватимуться на майданчику Хмельницької АЕС. 

СШАспівпрацяЕнергоатом

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