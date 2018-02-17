У Мексиці розбився гелікоптер з чиновниками: 13 людей загинули
Станом на суботу, 17 лютого, за інформацією місцевої прокуратури, загинуло 13 осіб, ще 15 – поранені, пише DW.
Серед загиблих на місці катастрофи п'ятеро жінок, четверо чоловіків та троє дітей. Ще одна людина померла в лікарні.
Нагадаємо, напередодні в Мексиці стався землетрус магнітудою 7,2, чимало людей були змушені залишити свої домівки. Мексиканське міністерство оборони зазначило, що з гелікоптером Blackhawk стався нещасний випадок під час підготовки до посадки в містечку Сантьяго-Хамільтепек у штаті Оахака. Серед пасажирів були міністр внутрішніх справ Альфонсо Наваррете та губернатор штату Алехандро Мурат. Обидва обійшлися без серйозних травм.
Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу у п'ятницю був розташований на півдні Мексики, поблизу тихоокеанського узбережжя штату Оахака на глибині 24 кілометри.
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