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У Мексиці розбився гелікоптер з чиновниками: 13 людей загинули

Серед жертв аварії троє дітей
Військовий гелікоптер на борту з чиновниками, які оцінювали руйнування після потужного землетрусу, розбився у п'ятницю, 16 лютого в Мексиці.
У Мексиці розбився гелікоптер з чиновниками: 13 людей загинули Фото: afp.com

Станом на суботу, 17 лютого, за інформацією місцевої прокуратури, загинуло 13 осіб, ще 15 – поранені, пише DW.

Серед загиблих на місці катастрофи п'ятеро жінок, четверо чоловіків та троє дітей. Ще одна людина померла в лікарні.

Нагадаємо, напередодні в Мексиці стався землетрус магнітудою 7,2, чимало людей були змушені залишити свої домівки. Мексиканське міністерство оборони зазначило, що з гелікоптером Blackhawk стався нещасний випадок під час підготовки до посадки в містечку Сантьяго-Хамільтепек у штаті Оахака. Серед пасажирів були міністр внутрішніх справ Альфонсо Наваррете та губернатор штату Алехандро Мурат. Обидва обійшлися без серйозних травм.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу у п'ятницю був розташований на півдні Мексики, поблизу тихоокеанського узбережжя штату Оахака на глибині 24 кілометри.

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17 02 2018 20:20
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