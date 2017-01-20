Троє загиблих і більше 20 поранених унаслідок наїзду на пішоходів у Мельбурні

У Мельбурні автомобіль в'їхав у натовп пішоходів, в результаті три людини загинули, понад 20 отримали поранення.

Серед постраждалих є діти. Водій був затриманий поліцією, - повідомляє Daіlу Mail.

У поліції заявили, що чоловік навмисно наїхав на пішоходів біля торгового центру. Також повідомляється, що з одягу на водія було тільки нижню білизну. Обставини події з'ясовуються.

Інші ЗМІ повідомляють про одного загиблого.

Пізніше в поліції заявили, що водій, наїхала на натовп пішоходів у центрі міста, зробив це навмисно, однак з тероризмом це не пов'язано.

Фото: Daily Mail

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

За інформацією німецьких ЗМІ, поліція кваліфікувала подію як теракт.