Троє загиблих і більше 20 поранених унаслідок наїзду на пішоходів у Мельбурні
Серед постраждалих є діти. Водій був затриманий поліцією, - повідомляє Daіlу Mail.
У поліції заявили, що чоловік навмисно наїхав на пішоходів біля торгового центру. Також повідомляється, що з одягу на водія було тільки нижню білизну. Обставини події з'ясовуються.
Інші ЗМІ повідомляють про одного загиблого.
Пізніше в поліції заявили, що водій, наїхала на натовп пішоходів у центрі міста, зробив це навмисно, однак з тероризмом це не пов'язано.
Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.
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