У Мелітополі затримали вбивцю учасника АТО "Сармата", - ОНОВЛЕНО

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Олешка застрелили у Бердянську з рушниці на території готелю "Атмосфера"

У Мелітополі затримали вбивцю 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").

"Біля Мелітополя був затриманий вбивця Сармата. Подробиці трохи пізніше", – повідомив у Facebook активіст Семен Кабакаєв.

Згодом він додав фото ще трьох нібито затриманих чоловіків.

В Нацполіції УП спочатку сказали, що перевіряють цю інформацію, а пізніше відповіли, що ані підтвердити, ані спростувати її не можуть.

На прохання прокоментувати інформацію про затримання осіб заступник речника Нацполіції Микола Гулевич сказав:

"Зараз поки що зарано говорити про те, що на когось з них, з тих людей, яких можуть відпрацьовувати у зв'язку з можливою причетністю до цього злочину, можна вказати як на особу, яку можна звинувачувати".

Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк інформацію підтвердив у Facebook, але згодом видалив свій пост у соцмережі.

"Деякий час тому поблизу Мелітополя в результаті оперативно розшукових заходів був затриманий вбивця Виталия "Сармат". Деталі незабаром на офіційних джерелах", - повідомив радник глави поліції області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.

Оновлення: Наразі поліція лише повідомила, що розглядає кілька версій вбивства, а над розкриттям працює посилена слідчо-оперативна група. Жодного офіційного коментаря про можливі затримання правоохоронці не публікують.

"Висунуто ряд версій щодо вбивства чоловіка... Розглядаємо версії від замовного вбивства до звичайного побутового. Але занадто рано вказувати на якусь конкретну особу. Можу тільки стверджувати, що у найближчий час зазначене вбивство буде розкрито", – сказав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.



Фото: Facebook Семен Кабакаєв

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.

Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.