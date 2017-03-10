У мешканця Запоріжжя вилучили автомат, гранатомети та 5000 боєприпасів
Про це повідомили в обласній поліції.
За інформацією правоохоронців, 37-річний чоловік займався незаконним придбанням, зберіганням, збутом та носінням вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на території Запорізької області.
Під час обшуків у нього вилучили близько 5000 боєприпасів та вісім одиниць зброї (автомат АКС-74 калібру 5,45 мм та ручні протитанкові гранатомети).
Продавця зброї затримали, йому інкримінується ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос вважає, що кожен українець повинен мати зброю для захисту свого життя.
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