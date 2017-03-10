Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У мешканця Запоріжжя вилучили автомат, гранатомети та 5000 боєприпасів

37-річний чоловік займався незаконним придбанням, зберіганням, збутом та носінням вогнепальної зброї
У Запоріжжі поліція вилучила у раніше засудженого місцевого мешканця арсенал зброї та боєприпасів.
У мешканця Запоріжжя вилучили автомат, гранатомети та 5000 боєприпасів Фото: npu.gov.ua

Про це повідомили в обласній поліції.

За інформацією правоохоронців, 37-річний чоловік займався незаконним придбанням, зберіганням, збутом та носінням вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на території Запорізької області.

Під час обшуків у нього вилучили близько 5000 боєприпасів та вісім одиниць зброї (автомат АКС-74 калібру 5,45 мм та ручні протитанкові гранатомети).

Продавця зброї затримали, йому інкримінується ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос вважає, що кожен українець повинен мати зброю для захисту свого життя.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2017 23:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.