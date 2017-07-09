У Міносвіти розповіли про спеціальності, на які йшло найменше вступників

Найменшу кількість заяв абітурієнтів було подано на потрібні, але дуже вузькі гуманітарні та технічні спеціальності

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич в інтерв’ю Главкому.

"Є, звичайно, найменш популярні спеціальності. Серед них: богослов’я, гідроенергетика, релігієзнавство, суднобудування, деревообробні та меблеві технології, атомна енергетика, гідротехнічне будівництво, водна інженерія. Тобто і технологічні спеціальності, які нам дуже потрібні, є в цьому переліку непопулярних спеціальностей", - сказала вона.

Міністр зауважила, що кількість заяв також потрібно ще співвідносити з потребами на ринку праці.

"Ось є такі спеціальності, як музеєзнавство, пам’ятникознавство, авіоніка і так далі. Дуже важливо розуміти, скільки саме нам на ринку праці потрібно таких фахівців. Сьогодні в Україні немає достатніх правильних інструментів для прогнозування ситуації на ринку праці. Їх треба розвивати", - зазначила Гриневич.

Наприклад, зараз Міносвіти збирається розробити з разом польськими партнерами інструмент, який там вже успішно працює, щодо аналізу трудових доль випускників. Як передбачається, це має допомогти визначити, де саме випускники вишів опиняються після закінчення закладу, і де знаходять місце на ринку праці зі своєю спеціальністю.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун стурбована тим, що велика кількість абітурієнтів, рекомендованих на бюджетні місця у медичних вишах, мають низькі бали із зовнішнього незалежного оцінювання.