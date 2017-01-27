Делегація України літає у Мінськ на переговори приватними літаками, - розслідування ВІДЕО

Bombardier з бортовим номером ОЕ-IDO базується в аеропорту "Київ" та постійно використовується Віктором Пінчуком

Українська делегація ТКГ літає між Києвом та Мінськом чартерами, але не державними, а приватними.

З’ясувалося, що українська делегація у Тристоронній контактній групі для подорожей у Мінськ використовують приватні літаки, серед яких і літак, яким постійно користується український олігарх Віктор Пінчук, - йдеться у випуску програми "Схеми".

Так, журналісти зазначають, що після закінчення засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, 26 серпня 2016 року, члени української делегації прибули в Київ літаком Bombardier Global Express 6000 із австрійською реєстрацією та бортовим номером OE-IDO.

Після посадки літака у VIP-терміналі журналісти помітили першого віце-спікера парламенту та уповноважену президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірину Геращенко, радника голови СБУ Юрія Тандіта, представників української сторони у тристоронній групі Леоніда Кучму та Євгена Марчука, а також спецпредставника ОБСЄ у мінській контактній групі Мартіна Сайдіка.

Як виявилося, цей Bombardier з бортовим номером ОЕ-IDO базується в аеропорту "Київ" та постійно використовується Віктором Пінчуком. "Схеми" це неодноразово спостерігали під час підготовки попереднього матеріалу про приватні літаки народних депутатів.

Цим літаком восени минулого року Пінчук з дружиною повертались з Лондона.

На тому ж літаку Пінчук повертався і з Франції вже взимку після новорічних свят.

І ним же Пінчук прилетів у Київ після завершення економічного форуму в Давосі.

"Схеми" надіслали запит Віктору Пінчуку з проханням повідомити, чи надавав олігарх цей літак для перельотів української сторони на переговори Тристоронньої контактної групи у Мінськ і на яких умовах. Але відповідей на момент публікації не надійшло.

Водночас, "Схеми" прослідкували, що українська делегація, користується не лише цим літаком. Наприклад, після завершення засідання ТКГ в Мінську 24 грудня 2016 року, вони повернулися в Київ на літаку Bombardier Challenger 300 із бортовим номером OE-HDI, який також має австрійську реєстрацію.

Згідно з даними реєстру повітряних суден Австрії, літак обслуговується компанією Lauda Motion.

Однак на сайті компанії немає цього борту в переліку літаків, що вільно здаються в оренду.

Загалом під час перебування біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" знімальна група програми неодноразово ставала свідком повернення на чартерах із Мінська офіційних представників України на мінських перемовах. 4 серпня з Мінська прилетів Gulfstream G200 з бортовим номером OE-HSN та австрійською реєстрацією.

16 січня 2017 року після завершення першого у цьому році засідання Тристоронньої контактної групи делегація поверталася літаком з австрійскою реєстрацією та бортовим номером ОЕ-HSN.

"Схеми" зателефонували до однієї з українських компаній, аби дізнатися, скільки коштує орендувати чартер "Київ – Мінськ – Київ".

"На шість пасажирських крісел вартість польоту до Мінська упродовж дня, якщо там не буде ночівлі, зранку туди і ввечері назад, то 7800 євро", – зазначили там. Також журналісти поцікавилися, скільки коштує користування VIP-терміналом аеропорту "Київ".

"VIP-термінал у "Жулянах" коштує 200 доларів на одного пасажира за виліт і 200 доларів за одного пасажира за приліт. Виліт-приліт – 400 доларів", – пояснили розцінки в компанії.

Журналісти звернулися до всіх фігурантів цього матеріалу із запитанням, хто оплачує чартерні перельоти. Однак відповіли не всі.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт визнав, що іноді група користується чартерами.

"Ми дійсно пересуваємось у Мінськ, у тому числі на літаках. Чиї літаки, я не знаю. Коли ми вилітаємо, якщо ми летимо літаком, у Мінськ, то ми збираємося у визначеному координатором місці. Припустімо, в терміналі В такого-то аеропорту в такий-то час. Сідаємо в літак і в літаку летимо й працюємо", - розказав він.

Ірина Геращенко, перебуваючи у відрядженні за кордоном, погодилась відповісти на запитання журналістів у Facebook.

"Держава чартери не фінансує. Це я відповідально вам заявляю. Як ними користуються ті, хто їх використовують, – це не за рахунок держави", – зазначила вона.

Прес-служба Леоніда Кучми порадила звернутися до Адміністрації президента.

"З усіх питань щодо роботи української сторони у Тристоронній контактній групі звертайтеся, будь ласка, до Адміністрації президента України", заявили у Кучми.

"Схеми" звернулись до Адміністрації президента України з питанням про те, чи відшкодовуються перельоти з державного бюджету. Однак там заявили, що АП не є розпорядником такої інформації.

Загалом за рік відбулося 28 публічно анонсованих засідань Тристоронньої контактної групи у Мінську. Відкритими залишаються питання: чому українська влада не забезпечує своїх представників на таких важливих переговорах літаком з державного авіапарку, чому українська делегація літає туди приватними чартерами, і чи не впливають олігархи на результати переговорів, у разі, якщо платять вони?

Читайте також: "Москва – Київ": спецборт для Медведчука, - РОЗСЛІДУВАННЯ

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" зафіксували польоти Медведчука з Москви чи до Москви щонайменше 9 вересня, 23 жовтня й 14 листопада. І все – попри припинене авіасполучення.