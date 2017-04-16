У міжнародних аеропортах Індії запровадили режим тривоги
Про це повідомляє місцевий телеканал NDTV.
У стан готовності приведені всі служби аеропортів, а також підрозділи сил безпеки.
Керівництво поліції міста Мумбаї електронною поштою отримало повідомлення від неназваної жінки, яка розповіла, що підслухала в ресторані розмову шістьох чоловіків, які обговорювали можливість одночасного захоплення літаків, що вилітають з цих трьох аеропортів.
Повідомляється, що в цій операції нібито повинні брати участь 23 особи. Інших даних щодо листа не повідомляють.
Поліція Мумбаї попередила про отриману інформацію Центральні сили промислової безпеки – спеціальний підрозділ поліції з охорони важливих промислових об'єктів, зокрема, аеропортів, ліній швидкісного транспорту тощо.
В аеропортах розгорнули контртерористичні команди, запустили кінологів з собаками, застосували інші необхідні заходи.
Авіакомпанії порадили пасажирам прибувати в аеропорти заздалегідь, а також виконувати всі рекомендації співробітників і представників сил безпеки.
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