У міжнародних аеропортах Індії запровадили режим тривоги

У стані готовності всі служби аеропортів, а також підрозділи сил безпеки

У неділю, 16 квітня, в міжнародних аеропортах індійських міст Мумбаї, Ченнаї та Хайдарабаду оголосили режим тривоги у зв'язку із загрозою захоплення літаків.

Про це повідомляє місцевий телеканал NDTV.

У стан готовності приведені всі служби аеропортів, а також підрозділи сил безпеки.

Керівництво поліції міста Мумбаї електронною поштою отримало повідомлення від неназваної жінки, яка розповіла, що підслухала в ресторані розмову шістьох чоловіків, які обговорювали можливість одночасного захоплення літаків, що вилітають з цих трьох аеропортів.

Повідомляється, що в цій операції нібито повинні брати участь 23 особи. Інших даних щодо листа не повідомляють.

Поліція Мумбаї попередила про отриману інформацію Центральні сили промислової безпеки – спеціальний підрозділ поліції з охорони важливих промислових об'єктів, зокрема, аеропортів, ліній швидкісного транспорту тощо.

В аеропортах розгорнули контртерористичні команди, запустили кінологів з собаками, застосували інші необхідні заходи.

Авіакомпанії порадили пасажирам прибувати в аеропорти заздалегідь, а також виконувати всі рекомендації співробітників і представників сил безпеки.