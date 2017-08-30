У Молдові опозиція звинуватила Додона у державній зраді і просуванні інтересів Росії

"Своїми діями президент сприяє роз'єднанню в суспільстві за етнічними, мовними та релігійними критеріями"

Молдовська опозиційна партія "Дія і солідарність" звернулася до Генпрокуратури з позовом про притягнення до кримінальної відповідальності президента країни Ігоря Додона "за просування інтересів Російської Федерації і держзраду".

"Порушивши положення Конституції і клятву, дану при вступі на посаду президента Молдови, громадянин Ігор Додон відкрито просуває інтереси іншої держави - Російської Федерації. Вітання лідера самопроголошеної Придністровської Молдовської республіки Вадима Красносільського "з переконливою перемогою" на так званих виборах "президента ПМР", його прагнення нагородити придністровських і російських миротворців державними нагородами Молдови, а також намір брати участь у заходах з нагоди 25-ї річниці миротворчої місії на Дністрі є грубим порушенням статусу президента, як гаранта Конституції, суверенітету і територіальної цілісності держави", - повідомляє "Укрінформ".

Наголошується також, що "своїми діями президент Ігор Додон сприяє роз'єднанню в суспільстві за етнічними, мовними та релігійними критеріями".

Лист з аналогічним змістом скеровано також на адресу парламенту Республіки Молдова.

В адміністрації президента Молдови наразі ніяк не прокоментували звернення опозиції.

Нагадаємо, що президент Молдови не підтримує парламент у виведенні військових РФ з Придністров'я.