У Москві дозволили провести мітинг проти блокування Telegram

Мітинг проти блокування месенджера Telegram, організатором якого заявлена Лібертаріанська партія Росії, відбудеться в центрі Москви у понеділок, 30 квітня.

Інтерфакс повідомляє, що мітинг узгоджений з мерією Москви.

Захід відбудеться на проспекті Академіка Сахарова і розпочнеться о 14:00. Метою заявлено протест проти Роскомнагляду і цензури.

13 квітня суд ухвалив рішення про блокування месенджера на території Росії. 16 квітня Роскомнагляд надіслав операторам зв'язку інформацію про обмеження доступу до Telegram.

Роскомнагляд блокує VPN і проксі-сервіси, які надають доступ до месенджера в Росії, проте Telegram продовжує працювати у багатьох користувачів.

Нагадаємо, минулої неділі в Росії Telegram влаштував акцію протесту з паперовими літачками.

Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.

Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.

Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.