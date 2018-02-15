У МВФ не знають, коли відправлять чергову місію в Київ
"Я можу підтвердити, що за запитом влади України нині в Києві перебуває група експертів МВФ, яка обговорює технічні питання реформ, передбачених програмою співпраці з Україною, зокрема законодавство про Антикорупційний суд. Дату прибуття місії у рамках чергового перегляду програми співпраці наразі не визначено", - повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс під час традиційного брифінгу у Вашингтоні в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив у Давосі, що очікує транш МВФ в квітні, оскільки Київ уже виконав 80% своїх зобов'язань.
У свою чергу глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин повідомив, що місії МВФ орієнтовно прибуде до Києва в середині лютого.
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