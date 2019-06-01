У Миколаєві озброєні грабіжники напали на гральний зал і поранили працівника закладу

У неділю вранці, 6 січня, двоє людей в балаклавах скоїли розбійний напад на гральний заклад "Національної лотереї" на вулиці Космонавтів.

Інформація про інцидент надійшла в поліцію о 9:45. У приміщенні перебувало п'ять осіб: охоронець, касир, ще один працівник і два клієнти. В результаті стрілянини поранення в ногу і ключицю отримав працівник установи. Зараз потерпілому надається необхідна медична допомога, повідомила прес-служба поліції.

http://ipress.ua/news/u_kyievi_nevidomi_v_balaklavah_rozgromyly_i_pograbuvaly_gralnyy_zaklad__video_251137.html

Злочинці забрали гроші з каси і зникли. Для їх пошуку в регіоні введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена", сили правоохоронців зосереджені на встановленні і затриманні розбійників

Обидва злочинці були одягнені в темний одяг, невисокого зросту, один худорлявої статури, другий - міцної статури.

Дії зловмисників кваліфіковані як розбій (ст. 187 КК України). Тривають невідкладні слідчі дії.

Потерпілий - власник закладу, інформує місцеве видання "Новини N". Він спробував чинити опір і отримав кулю в ногу. Після цього нападники забрали гроші і зникли. За попередньою інформацією, вони поїхали на автомобілі ВАЗ-2106 червоного кольору.

Також, вночі 7 квітня в столичному районі Виноградар близько 15 осіб в балаклавах і камуфляжному одязі розгромили гральний заклад "Золота підкова".