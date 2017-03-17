У Миколаєві військовий бензовоз через відмову гальм в'їхав у зоомагазин, - ФОТО
Причиною аварії, швидше за все, стало те, що у бензовозу "ЗІЛ-131" на спуску відмовили гальма, повідомляє "Новини N".
"Водій втратив керування, з'їхав на праву сторону вулиці на тротуар, де врізався в магазин "Канцтовари". Після цього водій вивернув кермо вліво, автомобіль перетнув по діагоналі вулицю і в'їхав в зоомагазин", - пише видання.
Фото: соціальні мережі
У результаті ДТП загинув матрос-контрактник 1990 року народження, який сидів на пасажирському сидінні.
Повідомляється, що бензовоз належить 406-й окремій артилерійській бригаді (в/ч А2062) ВМС України.
У цистерні було 5 тонн дизельного палива, тому на місце події прибув пожежний автомобіль, щоб запобігти можливості займання.
Сайт "Преступности.НЕТ" пише, що за попередньою інформацією, водій бензовозу був тверезий. Перед зіткненням з магазином він вискочив з автомобіля.
У зоомагазині в момент зіткнення знаходився тільки продавець, який не постраждав.
Нагадаємо, що п’яний радник міністра інфраструктури потрапив в автомобільну аварію та втік з місця події. Згодом його спіймали.
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