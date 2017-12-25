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У Миколаєві водій загинув, тікаючи від поліції

Чоловік проїхав на червоний сигнал світлофора і на вимогу патрульних не зупинився
34-річний мешканець Миколаєва, намагаючись сховатися від поліції на автомобілі, врізався в огорожу. Авто перекинулося і водій загинув.
У Миколаєві водій загинув, тікаючи від поліції Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

ДТП сталася рано-вранці в понеділок на вул. Троїцькій, розповідають у поліції.

"За попередніми даними, водій транспортного засобу допустив грубе порушення правил дорожнього руху – проїхав на червоний сигнал світлофора. Побачивши це, патрульні поліцейські подали світлові і звукові сигнали для зупинки водія. Проігнорувавши сигнали поліцейських, водій набрав швидкість і на вулиці Троїцькій, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з металевою огорожею", – повідомляють правоохоронці.


Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Водій вилетів з машини і помер від отриманих травм, а його 36-річного пасажира госпіталізували. Ще дві пасажирки, що перебували на задньому сидінні авто, не постраждали.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаєві військовий провалився в яму і загинув.

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25 12 2017 20:40
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