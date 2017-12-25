У Миколаєві водій загинув, тікаючи від поліції
ДТП сталася рано-вранці в понеділок на вул. Троїцькій, розповідають у поліції.
"За попередніми даними, водій транспортного засобу допустив грубе порушення правил дорожнього руху – проїхав на червоний сигнал світлофора. Побачивши це, патрульні поліцейські подали світлові і звукові сигнали для зупинки водія. Проігнорувавши сигнали поліцейських, водій набрав швидкість і на вулиці Троїцькій, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з металевою огорожею", – повідомляють правоохоронці.
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
Водій вилетів з машини і помер від отриманих травм, а його 36-річного пасажира госпіталізували. Ще дві пасажирки, що перебували на задньому сидінні авто, не постраждали.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Миколаєві військовий провалився в яму і загинув.
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