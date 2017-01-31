У Миколаєві вирубують парки на продаж під виглядом "обрізання дерев", - ВІДЕО

Штраф за вирубку в десятки разів менший від загальної суми збитків - не менше ста двадцяти тисяч гривень

В опалювальний сезон, коли в Україні великий попит на дрова, на Миколаївщині триває незаконна вирубка дерев як по місту, так і в області. І, в той же час, начальник Держекоінспекції регіону, відповідальний за контроль вирубки деревини, знищуючи багатолітні дерева, збудував собі маєток в сосновому лісі.

Ціну за кубометр дров називають від 500 до 700 гривень, пропозицій навіть в інтернеті більш ніж достатньо. Щоб не викликати зайвих підозр, так звані підрядники у Миколаєві займаються вирубкою в парку-пам'ятнику садово-паркового мистецтва "Народний сад" під виглядом "обрізання дерев". Журналісти Слідство.Інфо з'ясували як відбувається процес "чистки" парків та придорожних насаджень.

"На вулицях міста тоді повне свавілля, там все плутається, там уже взагалі ніхто не дивиться, яка порода, що саме виконується: санітарна обрізка чи омолоджувальна", - розповідає еколог Олег Деркач, директор наукового відділу Регіонального ландшафтного парку "Тилігульський лиман".

В інтернеті рубачі розміщують вакансії, де обіцяють платити по 6000 грн в місяць. Офіційно не працевлаштовують, тому документів ніяких не вимагають. "Роботодавці" пояснюють, що доведеться розчищати трасу від порослі, розширюючи проїжджу частину. Однак, вже на місці стає видно, що рубачів цікавлять не кущі, а великі дерева. Причому без розброру яка це порода. Дрова "роботодавці" подають також через інтернет.

У проблему незаконної вирубки лісосмуг втручались неодноразово місцеві активісти, так як правоохоронці часто "закривають на це очі". Однак, навіть під час перевірки, браконьєри не можуть надати дозволи на вирубку, адже ніхто їм документів не видавав.

Держекоінспектори запевняють, що рубачі спилюють здорові дерева, не трухляві, за що передбачений штраф. В Службі автомобільних доріг, яку рубачі називають замовником послуг, ніхто нічого не знає про знищення дерев і про такі чистки траси не чули та й бригаду ніхто не відправляв.



Фото: Громадське

Громадські активісти розповідають, що в грудні біля села Краснопілля Березанського району вони затримали цілу машину незаконно спиляних в лісопосадці дерев. "Улов" з одинадцяти кубів деревини заарештований, а у даній справі поліція проводить досудове розслідування.

За інформацією Держекоінспекці, за минулий рік покарано за пошкодження зелених насаджень у Миколаєві дев’ять осіб, накладено штрафів на дві тисячі гривень. При тому, що загальна сума збитків становила в десятки разів більше, - не менше ста двадцяти тисяч гривень.

Тим часом, начальник відомства Віталій Бабенко став фігурантом кримінальної справи стосовно незаконної вирубки багатолітніх дерев: Бабенко, не зважаючи на заборону суду, збудував маєток в сосновому лісі, на ділянці, яка була незаконно відчужена у Миколаївського лісгоспу, а потім через другі руки потрапила до голови екоінспекції.



Фото: Громадське

Півтора роки тому поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо Бабенка за те, щодо той порушив заборону суду на будівництво. Поки правоохоронці "розслідували" цю справу, Бабенко добудував маєток. Кримінальне провадження досі триває.

Сам еколог ж журналістами спілкуватися відмовляється та звинуватив їх у поширенні неправдивої інформації, наголошуючи, що ні прокуратура, ні суд йому не страшні.

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Нагадаємо, що на Львівщині чиновник вирубував рідкісні дерева, чим завдав державі 22 млн грн збитків.