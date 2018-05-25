У Миколаєві загорілося міське сміттєзвалище, – ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні о 16:10 поблизу села Велика Корениха Миколаївського району на полігоні твердих побутових відходів виникла пожежа.

Як розповіли у ДСНС, о 18:15 пожежу вдалося локалізувати на площі 1500 кв.м., а о 19:15 – ліквідувати.

"На місці працювали відділення 1, 2 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Було задіяно техніку місцевих підприємств та служби автомобільних доріг (бульдозери водовозки). Роботи по ліквідації продовжуються. Всього залучено 7 одиниць техніки та близько 20 чоловік. Від ДСНС – 4 одиниці техніки та 15 чоловік", – зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Попередньою причиною рятувальники вважають порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua

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