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У "Надра України" заявили, що запасів газу вистачить на 22 роки видобутку

В Україні налічується близько 402 родовища вуглеводнів
94,7% доступних до видобутку запасів знаходяться на суші, а 5,3% - на родовищах шельфу Азовського і Чорного морів.
У "Надра України" заявили, що запасів газу вистачить на 22 роки видобутку Фото: EPA

Про це пише голова правління Надра України Ярослав Климович у статті в Урядовому кур'єрі.

Він стверджує, що в Україні налічується близько 402 родовища вуглеводнів, у промисловій розробці - 269, а запаси складають 905,6 млрд куб. м. газу.

При цьому, 94,7% доступних до видобутку запасів знаходяться на суші, а 5,3% - на шельфі Азовського і Чорного морів.

Климович також зазначає, що з цих запасів можна добути тільки половину - 452,8 млрд куб. м. газу. Добути їх можна протягом 22 років.

Крім того, він додав, що якщо ще врахувати перспективні ресурси, то до запасів можна приплюсувати ще 256,6 млрд куб. м. газу.

Климович вважає, що поліпшити ситуацію можна за рахунок широкомасштабних геологорозвідувальних робіт на територіях, де розташовані ресурси у 5,6 трлн куб. м. газу, а також за рахунок розвідки нетрадиційних покладів газу.

Нагадаємо, у 2016 році загальний обсяг видобутку газу в Україні склав 14,6 млрд куб. м. У 2017 році Україна встановила чотирирічний рекорд з видобутку газу.

Крім того, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Україна нарощує обсяги видобутку газу і до 2020 року повинна видобувати не менше 20 млрд куб. м власного газу на рік.

Зазначимо, що "Укргазвидобування" відновить занедбані газові родовища на заході України.

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