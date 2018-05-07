У Нанті через смерть юнака від кулі поліції за ніч спалили 50 авто
Затримані причетні до погромів магазинів, громадських будівель, бібліотеки і підпалів автомобілів у центрі міста. Дюжину підприємств було розграбовано. Протестувальники спалили близько 50 автівок. Також вони вступали в сутички з поліцейськими, атакували їх пляшками із запальною сумішшю. Серед затриманих - четверо неповнолітніх, пише Le Figaro.
Протести тривають в Нанті другу ніч поспіль. За словами поліцейських, ввечері 3 липня молодий чоловік, який перебував за кермом автомобіля, відмовився коритися їхнім вимогам і "зловмисно" скерував на них автомобіль. Один з поліцейських нібито ледь встиг відскочити, а другий застосував зброю - "без попередження", як стверджують протестувальники.
Отримавши вогнепальне поранення в сонну артерію, водій автомобіля помер в лікарні.
За даними ЗМІ, чоловік раніше мав судимість за крадіжки і підозрювався у причетності до торгівлі наркотиками.
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