У Нанті через смерть юнака від кулі поліції за ніч спалили 50 авто

Одинадцять осіб опинилися під вартою у французькому Нанті після чергової ночі заворушень через загибель юнака від кулі під час поліцейської перевірки.

Затримані причетні до погромів магазинів, громадських будівель, бібліотеки і підпалів автомобілів у центрі міста. Дюжину підприємств було розграбовано. Протестувальники спалили близько 50 автівок. Також вони вступали в сутички з поліцейськими, атакували їх пляшками із запальною сумішшю. Серед затриманих - четверо неповнолітніх, пише Le Figaro.

Протести тривають в Нанті другу ніч поспіль. За словами поліцейських, ввечері 3 липня молодий чоловік, який перебував за кермом автомобіля, відмовився коритися їхнім вимогам і "зловмисно" скерував на них автомобіль. Один з поліцейських нібито ледь встиг відскочити, а другий застосував зброю - "без попередження", як стверджують протестувальники.

Отримавши вогнепальне поранення в сонну артерію, водій автомобіля помер в лікарні.

За даними ЗМІ, чоловік раніше мав судимість за крадіжки і підозрювався у причетності до торгівлі наркотиками.